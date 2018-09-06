Раф Симонс увеличил доход Calvin Klein

Холдинг PVH, которому принадлежат премиум-марки Calvin Klein и Tommy Hilfiger, отмечает рост выручки на 38%.

Согласно последнему отчету компании PVH, ее доход во втором квартале текущего года вырос больше чем на треть. Руководители отмечают, что главными драйверами этого роста стали бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Кроме того, руководство холдинга подчеркивает, что компания стремится укрепить свой премиум-статус и даже избавляется от уцененных товаров в своих магазинах.

Что касается непосредственно роста доходов PVH, то во многом он продиктован назначением Рафа Симонса на пост креативного директора Calvin Klein и изменениями, которые привнес дизайнер в жизнь и позиционирование марки. Так, во втором квартале текущего финансового года продажи бренда выросли на 18% (+ 15% у марки Tommy Hilfiger). Чистый доход PVH за этот период составил 165,2 млн долларов.