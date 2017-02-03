Раф Симонс вдохновляется творчеством Роберта Мэпплторпа

За день до нью-йоркского шоу бельгийский дизайнер опубликовал кадры весенне-летней кампании своего бренда.

1 / 5 Raf Simons. Весна-лето, 2017









Как заметно невооруженным глазом, работая над коллекцией и кампанией сезона весна-лето 2017, Раф Симонс вдохновлялся черно-белыми фотографиями легендарного Роберта Мэпплторпа. За стиль сессии отвечал Оливье Риццо,а снимал манекенщиков давний соратник и земляк Симонса фотограф Вилли Вандерперре. Вся кампания выдержана в черно-белой гамме и композиционно немного напоминает ключевые и узнаваемые образы Мэпплторпа.