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Артем Кузелев

Раф Симонс вдохновляется творчеством Роберта Мэпплторпа

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  • 03 Февраля 201711:34
Сюжеты: Raf Simons, Рекламные кампании

За день до нью-йоркского шоу бельгийский дизайнер опубликовал кадры весенне-летней кампании своего бренда.

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  • Raf Simons. Весна-лето, 2017

Как заметно невооруженным глазом, работая над коллекцией и кампанией сезона весна-лето 2017, Раф Симонс вдохновлялся черно-белыми фотографиями легендарного Роберта Мэпплторпа. За стиль сессии отвечал Оливье Риццо,а  снимал манекенщиков давний соратник и земляк Симонса фотограф Вилли Вандерперре. Вся кампания выдержана в черно-белой гамме и композиционно немного напоминает ключевые и узнаваемые образы Мэпплторпа.

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