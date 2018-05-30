Раф Симонс возвращается в Париж

Марка Raf Simons переносит шоу весенне-летней коллекции будущего года из Нью-Йорка во французскую столицу.

После трех сезонов на подиуме Нью-Йорка Раф Симонс объявил о возвращении в Париж. В рамках Недели мужской моды его одноименная марка представит коллекцию сезона весна-лето 2019. Организаторы Недели уточняют, что шоу Raf Simons состоится 20 июня.