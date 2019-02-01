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Артем Кузелев

Раф Симонс выпустил книгу о своей марке

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  • 01 Февраля 201914:07
Сюжеты: Raf Simons

Издательство IDEA Books опубликовало двухтомник архивов бельгийского дизайнера.

Расставшись с американской маркой Calvin Klein, Раф Симонс не остался без дела. Недавно у дизайнера вышла книга в двух томах с архивными кадрами за 10 лет. Общий объем издания – 700 страниц, на которых совсем нет текста, лишь фотографии отдельных знаковых вещей и снимки из лукбуков Raf Simons с 1996 по 2006 год. Стоит двухтомник недешево – 200 фунтов стерлингов.

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