Раф Симонс выпустил книгу о своей марке

Издательство IDEA Books опубликовало двухтомник архивов бельгийского дизайнера.

Расставшись с американской маркой Calvin Klein, Раф Симонс не остался без дела. Недавно у дизайнера вышла книга в двух томах с архивными кадрами за 10 лет. Общий объем издания – 700 страниц, на которых совсем нет текста, лишь фотографии отдельных знаковых вещей и снимки из лукбуков Raf Simons с 1996 по 2006 год. Стоит двухтомник недешево – 200 фунтов стерлингов.