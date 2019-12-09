Раф Симонс выпустит коллекцию для группы The XX

Коллаборация бельгийского дизайнера и музыкантов приурочена к 10-летию дебютного альбома группы.

Раф Симонс анонсировал коллаборацию своей марки с участниками британской инди-поп-группы The XX. Совместная коллекция выйдет уже 12 декабря и будет доступна в избранных магазинах бренда Raf Simons и японских магазинах Dover Street Market. На данный момент известно, что капсулу составят футболки, кепки, значки и нашивки. Промофотографии для коллекции сделал постоянный партнер Симонса – фотограф Вилли Вандерперре.