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Артем Кузелев

Раф Симонс выпустит коллекцию для группы The XX

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  • 09 Декабря 201912:33
Сюжеты: Raf Simons

Коллаборация бельгийского дизайнера и музыкантов приурочена к 10-летию дебютного альбома группы.

Раф Симонс анонсировал коллаборацию своей марки с участниками британской инди-поп-группы The XX. Совместная коллекция выйдет уже 12 декабря и будет доступна в избранных магазинах бренда Raf Simons и японских магазинах Dover Street Market. На данный момент известно, что капсулу составят футболки, кепки, значки и нашивки. Промофотографии для коллекции сделал постоянный партнер Симонса – фотограф Вилли Вандерперре.

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