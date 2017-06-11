Раф Симонс забрал главные призы CFDA Awards 2017

Впервые с 1993 года бельгийский дизайнер и нынешний креативный директор Calvin Klein выиграл сразу две высшие награды Союза американских модных дизайнеров.

На днях состоялась ежегодная церемония вручения наград организации CFDA. На этот раз всех удивил Раф Симонс, который одержал победу в двух главных номинациях. Дизайнер унес с торжественного вечера статуэтки за признание в качестве «Лучшего дизайнера мужской одежды» и «Лучшего дизайнера женской одежды». Такой подвиг Симонс совершил лишь однажды, в далеком 1993 году.

Еще одна престижная награда – Международная премия CFDA – досталась креативному директору vetements и Balenciaga Демне Гвасалия. Дизайнером года был выбран Стюарт Веверс, недавно возглавивший и успешно развивающий марку Coach. Рик Оуэнс забрал специальный приз – Премию за особые достижения Джеффри Бина. Впервые жюри CFDA выдало награду в области макияжа, которая досталась знаменитому визажисту Пэт Макграт. В номинации «Икона моды» награда была посмертно присуждена Франке Соццани.