Вход
ADV



Интересно
Raf Simons (85)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Раф Симонс запускает собственную женскую линию

  • 110
  • 0
  • 18 Сентября 202015:52
Сюжеты: Raf Simons

Ранее дизайнер создавал женскую одежду для Jil Sander, Dior и Calvin Klein, а также отдельные модели для Raf Simons.

Бельгийский дизайнер сообщил о запуске собственной женской линии. Уже 23 октября Раф Симонс представит свою дебютную коллекцию, правда, не уточняется, в каком формате. И хотя у дизайнера есть большой опыт создания успешных женских коллекций, поклонники Симонса говорят, что не могут представить, чего ждать от дебюта.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru