Раф Симонс запускает собственную женскую линию

Ранее дизайнер создавал женскую одежду для Jil Sander, Dior и Calvin Klein, а также отдельные модели для Raf Simons.

Бельгийский дизайнер сообщил о запуске собственной женской линии. Уже 23 октября Раф Симонс представит свою дебютную коллекцию, правда, не уточняется, в каком формате. И хотя у дизайнера есть большой опыт создания успешных женских коллекций, поклонники Симонса говорят, что не могут представить, чего ждать от дебюта.