Раф Симонс запустил собственную линию кроссовок!

Итак, это наконец-то случилось: бельгийский дизайнер объявил о запуске коллекции кроссовок Runner.

После долгих лет многочисленных коллабораций с adidas и другими марками Раф Симонс объявил о запуске собственной линейки кроссовок. Линия получила название Runner и будет впервые представлена на ближайшем показе дизайнера. Дебют пройдет в рамках Недели моды в Париже. Сообщается, что коллекцию составят восемь моделей из кожи и замши различных расцветок.