Раф Симонс запустил собственную площадку для онлайн-торговли

History Of My World – самостоятельный коммерческий проект и не продолжает марку Raf Simons.

В официальном релизе History Of My World, говорится, что это «проект, отдельный от бренда Raf Simons, новая многоаспектная платформа, которая предложит аудитории подборку вещей, отобранных Рафом Симонсом и отражающих мировоззрение, эстетику и философию дизайнера». В заявлении подчеркивается, что ассортимент площадки составят одежда, предметы для домашнего интерьера и даже книги. Онлайн-магазин предлагает уникальные изделия, лимитированные серии и специальные коллаборации.

В данный момент на платформе представлено три категории товаров: шерстяные одеяла, свечи и книги. Стоимость одеял варьируется от 1650 до 2200 евро, стоимость набора свечей составляет 450 евро, книги – 950 евро.