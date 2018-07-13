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Артем Кузелев

Раф Симонс займется джинсовой линией Calvin Klein

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  • 13 Июля 201811:22
Сюжеты: Calvin Klein, Raf Simons

Уже в августе дизайнер представит дебютную коллекцию для линии Calvin Klein Jeans.

Полномочия Рафа Симонса в компании Calvin Klein постепенно расширяются. На днях стало известно, что дизайнер займется обновлением джинсовой линейки бренда и уже работает над дебютной коллекцией. Уже в августе свет увидят вещи из винтажного денима, украшенные принтами с работами Энди Уорхола. При этом отмечается, что в Calvin Klein Jeans пересмотрели ценовую политику, поэтому стоить новые модели будут дешевле.

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