Раф Симонс займется джинсовой линией Calvin Klein

Уже в августе дизайнер представит дебютную коллекцию для линии Calvin Klein Jeans.

Полномочия Рафа Симонса в компании Calvin Klein постепенно расширяются. На днях стало известно, что дизайнер займется обновлением джинсовой линейки бренда и уже работает над дебютной коллекцией. Уже в августе свет увидят вещи из винтажного денима, украшенные принтами с работами Энди Уорхола. При этом отмечается, что в Calvin Klein Jeans пересмотрели ценовую политику, поэтому стоить новые модели будут дешевле.