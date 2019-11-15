Ральф Лорен получил Орден Почетного легиона

Американского дизайнера наградили высшим знаком отличия во Франции.

Как и анонсировалось ранее, американский дизайнер Ральф Лорен получил очередную награду – Орден Почетного легиона. Торжественная церемония вручения состоялась в прошлую пятницу в Елисейском дворце, Париже. Лорен получил награду из рук президента Франции Эммануэля Макрона, который также отметил на мероприятии, что Ральф Лорен является воплощением «американского духа и элегантности».