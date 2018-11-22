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Артем Кузелев

Ральф Лорен получил звание рыцаря

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  • 22 Ноября 201811:56
Сюжеты: Ralph LAUREN

Королева Великобритании Елизавета II наградит дизайнером почетным званием Рыцаря-Командора ордена Британской империи.

Американский модельер Ральф Лорен получил звание почетного Рыцаря-Командора ордена Британской империи. Королева Елизавета II официально наградит Лорена соответствующими знаками отличия на торжественной церемонии, которая состоится в Лондоне в будущем году. Дизайнер стал первым американцем, который получит эту почетную награду за особый вклад в развитие моды. Ранее за вклад в развитие журналистики Елизавета II присвоила звание Дамы-Командора Анне Винтур.

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