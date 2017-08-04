Ральф Лорен поменяет формат следующего показа

В рамках Недели моды в Нью-Йорке марка Ralph Lauren проведет свое шоу не на традиционной площадке, а в личном гараже дизайнера.

Ральф Лорен решил попробовать актуальную концепцию «смотри – покупай». На этот раз дизайнер представит новую коллекцию на Неделе моды не в формате традиционного дефиле, а в виде закрытой презентации. Шоу состоится в большом гараже недалеко от дома Лорена в Нью-Йорке. Кроме того, на фоне личной коллекции люксовых автомобилей модельер покажет модели из мужской линейки Ralph Lauren Purple Label.