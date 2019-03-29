Ральф Лорен продает свой центр помощи онкобольным

Марка Ralph Lauren нашла покупателя для своего медицинского проекта.

Center for Cancer Care and Prevention был открыт компанией Ральфа Лорена в 2003 году. За время своего существования проект смог помочь 160 000 пациентам, часто делая это бесплатно. Однако в последнее время дела у организации шли неважно, ее долги выросли до 1,1 млн долларов. На днях марка Ralph Lauren сообщила, что покупатель для центра найден, им станет одна из самых крупных частных онкоклиник США Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Если верить источникам, сумма сделки составляет 2,3 млн долларов.