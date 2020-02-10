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Артем Кузелев

Ральф Лорен проведет специальный показ в Нью-Йорке

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  • 10 Февраля 202017:40
Сюжеты: Ralph LAUREN

Американская марка Ralph Lauren пригласит своих друзей на специальное шоу сезона осень-зима 2020/21.

Руководство Ralph Lauren запланировало показ осенне-зимней коллекции на конец апреля. Специальное шоу пройдет в Нью-Йорке, однако его точная дата и место пока что не уточняются. Сам Ральф Лорен рассказал журналистам о предстоящем особенном дефиле: «Организация необычных показов – одно из основных направлений развития бренда. Мы хотим подарить новый опыт нашим клиентам, добавив элемент неожиданности».

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