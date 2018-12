Ранкин отметил юбилей карьеры фотоальбомом

Нью-йоркское издательство Rizzoli выпустило книгу, посвященную 30-летию творческой деятельности знаменитого фотографа.

Лучшим итогом 30-летиней карьеры Ранкина в модной индустрии стал альбом, посвященный творчеству фотографа-новатора. В увесистом томе Unfashionable: 30 Years of Fashion Photography by Rankin собраны лучшие работы Ранкина, повлиявшие на становление современной фэшн-фотографии и вообще – поп-эстетики. Под обложкой можно найти как кадры, созданные для рекламных кампаний модных марок, так и редакционные проекты для журналов Dazed & Confused и AnOther Magazine.