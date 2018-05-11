Ранкин отметит юбилей Микки Мауса новой фотокнигой

Знаменитый фотограф выпускает альбом в честь 90-летия культового мультипликационного персонажа.

Британский фотограф Ранкин отмечает 90-летие Микки Мауса выпуском книги «Микки Маус и я». Вырученные средства от продажи фотоальбома будут отправлены в благотворительный фонд, оказывающий помощь детям с заболеваниями, ограничивающими жизнь. Ранкин говорит, что мультперсонаж поразил его еще в детстве: «Он гораздо больше, чем персонаж, он символ оптимизма, надежды и вдохновения для людей из всех слоев общества».

Новый фотоальбом будет составлен из цветных и черно-белых снимков более 30 знаменитостей из мира развлечений, моды, кино и музыки. Среди муз Ранкина оказались Кейт Мосс, Хайди Клум, Лив Тайлер и другие звезды мирового масштаба. Приобрести книгу можно будет через аукцион на eBay в июле этого года.