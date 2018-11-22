Расистский скандал вокруг марки Dolce & Gabbana

Итальянский бренд и его креативные директора Доменико Дольче и Стефано Габбана стали постоянными источниками скандальных новостей.

На этот раз бренд и дизайнеров обвинили в расизме, что уже повлекло негативные последствия. Недавно запущенная маркой кампания #DGLovesChina подверглась критике за стереотипное изображение китайской девушки. В видеоролике азиатская модель пробует блюда итальянской кухни, но делает это при помощи китайских палочек для еды. Пользователям сети такой подход показался неэтичным и на марку обрушился шквал негативных откликов.

Ролики были быстро удалены из аккаунтов бренда в китайской социальной сети Weibo. Однако волна возмущения не уменьшилась: пользователи продолжали писать гневные комментарии и личные сообщения. Скриншоты одной из переписок Стефано Габбаны вскоре попали в сеть. В своих сообщениях дизайнер называл Китай «страной дерьма», а ее жителей – «невежественной грязной вонючей мафией». Кроме того, Габбана добавил: «Ты думаешь, я боюсь, что ты это опубликуешь?»

Несмотря на то, что вскоре представители Dolce & Gabbana заявили о взломе официальной страницы бренда и личной страницы Стефано Габбаны, возмездие продолжилось. Управление по вопросам культуры Китая отменило показ модного дома в Шанхае, которое было запланировано на 21 ноября. В качестве причины чиновники указали взбалмошное поведение Стефано. Как водится, личных извинений он никому не принес.