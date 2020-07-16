Раскрыты секреты счастливого брака и бизнеса на форуме «Успешная женщина. Бизнес&Дети»

Форум проводился Первой Женской Академией впервые, но вызвал большой интерес публики и известных спикеров. Включившись в активную дискуссию, участники подробно обсудили различные тренды развития женского бизнеса и возможность остаться при этом любящей мамой и заботливой женой.

Роза Сябитова, телеведущая, народная сваха, с юмором рассказала участницам форума как выйти замуж. Умение быть милой очень пригодится на первом свидании: мужчина не почувствует себя дойной коровой, а вы не спалитесь. Хотя для крепкой семейной жизни очень важен практический расчет. Поэтому лучше встречаться одновременно с тремя мужчинами – тогда возрастает шанс получить предложение стать парой. По мнению спикера, мужчина не приходит на одинокую женщину, но предпочитает стать первым в очереди к ней.

Наталья Ротенберг, экс-супруга миллиардера Аркадия Ротенберга, мама троих детей, филантроп, поделилась полезным правилом двенадцати часов для достижения своих целей и рассказала, как связаны визуализация мечты и высокая мода. Вопросы, которые прозвучали во время выступления спикера, задали для участниц форума высокий тон вдохновения.

Модератор сцены «Вдохновения» Алина Тер-Акопова, сооснователь Первой Женской Академии, в приветственном слове участницам форума отметила, что женщины становятся все более активными, они успешно ведут собственный бизнес и воспитывают детей.

О различных школах по развитию женского бизнеса рассказала Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета России. Она отметила, что умение оставаться женственной в процессе успешного построения карьеры – тоже искусство и необходимый навык.

В ходе форума большинство спикеров, включая Марию Азаренок, эксперта по личному бренду и нетворкингу, отмечали, что очень важно делегирование полномочий, когда речь идет о необходимости четкого выполнения задач не только для крупных компании, но и для развития личного бренда. Более эмоциональный и познавательный тон царил на сцене «Практика».

Здесь делились своими секретами мастерства представители индустрии красоты, фитнес-тренеры, мастера по аюврведическому массажу, сертифицированные коучи и авторы мотивационных тренингов. Спикеры рассказывали, как начинали свое дело, давали практические советы по привлечению инвестиций и энергии и в прямом эфире отвечали на вопросы участниц форума.