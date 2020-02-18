Расписание деловой программы RUSSIAN FASHION RETAIL FORUM (RFRF)

По традиции, официальная деловая программа выставки CPM Collection Première Moscow — Russian Fashion Retail Forum (RFRF) пройдет при участии Fashion Consulting Group (FCG), которая выступит модератором второго дня форума, полностью посвященного Диджитализации ритейла. С самого начала целью Russian Fashion Retail Forum является повышение прозрачности Российского рынка модной одежды для всех участников индустрии, вовлеченных в модный бизнес на местном и внешнем рынке, а также улучшение связи между промышленностью и розничной торговлей. Первый форум был проведен в феврале 2008 года.

25 февраля в конференц-зоне павильона 7.1 ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская наб., 14) в рамках RFRF пройдет выступление спикеров FCG и специализированный круглый стол, на котором участники обсудят, как быть ближе к покупателю при помощи новых форматов, технологий и решений, поделятся опытом и прогнозами в краткосрочной перспективе.

Расписание:

25 февраля

13:00 - 13:45

“Диджитал-трансформация российского fashion рынка. Ключевые тренды индустрии”.

Спикер: Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group.

13:45 - 15:45

Круглый стол: “Диджитал-ритейл: как быть ближе к покупателю при помощи новых форматов, технологий и решений”.

Модератор: Ольга Штейнберг, Директор проектов Buman Media, автор телеграм-канала Fashion is business.

Участники: Иван Барченков, коммерческий директор Medianation; Дмитрий Чупаха, CEO Butik.ru; Бандорин Константин, директор по развитию Инновационного Научно Производственного Центра Текстильной и Легкой промышленности; Антон Алфер, председатель Бизнес-кластера “РАЭК/Fashion Tech”.

15:45 - 16:30

“Диджитал ритейл и ассортимент: новые технологии управления и ключевые тренды на сезон FW 20/21”.

Спикер: Галина Кравченко, директор департамента «Ассортимент» FCG, руководитель направления тренд-аналитики FCG-FashionSnoops.com.

16:30-17:15

“Технологии онлайн визуального мерчандайзинга”.

Спикер: Наталья Чиненова, главный консультант по бизнес-технологиям в ритейле, ведущий эксперт направлений «Франчайзинг» и «Дистрибуция» FCG.

17:15-18:00

“Диджитал ритейл и сервис: как стать незаменимым для покупателя? Создание дополнительного сервиса силами продавцов-консультантов.”

Спикер: Елена Столярская, консультант по сервису FCG.

Предлагаем принять участие в деловой программе. Вы сможете задать вопросы, обменяться мнениями и получить пост-материалы выступлений спикеров.

Подробнее о деловой программе RFRF/расписание: https://cpm-moscow.com/visitors/seminars/?lang=ru

Регистрация участников CPM/RFRF: https://service.md-rus.ru/login.php?idExh=29&lang=rus