Расписание и участники 2-го фестиваля M.I.F.F

В ближайшую субботу 14 сентября в event-холлe «Даниловский» состоится Moscow International Fashion Festival, который объединит дизайн-маркет, подиумные показы и даст возможность ярким дизайнерам из России и соседних стран презентовать коллекции экспертам индустрии моды, байерам и прессе.

В числе гостей фестиваля значатся представители таких ярких международных событий, как West New York Fashion Week, Altaroma Fashion Week, Shanghai Fashion Week и CPM. Каждый дизайнер-участник презентует на подиуме 10 образов из коллекций будущего сезона, а у посетителей – специалистов будет возможность пригласить дизайнеров к сотрудничеству и поделиться экспертной обратной связью.

Расписание мероприятия (14 сентября 2019 года, суббота):

12:00 – открытие площадки M.I.F.F, работа fashion-маркета и food-маркета

16:00 – показы «новые имена»: Aiya Collection, Bekoev Collection, Insolence, Judy Green

17:30 – показы «национальный костюм»: Театр танца и костюма Эдегей, Tarbiya, Театр костюма и пластики

18:30 – показы «европейский стиль»: Berrezzo Dress, 2Coat by Tovstenco Olga, Purpurnoe Nebo

19:30 – закрывающий показ - Guler Baysal Haute Couture

Второй сезон фестиваля моды M.I.F.F пройдет при поддержке Beautific Cosmetics Russia, Pro Brunch, флористической мастерской Fresh Mix, ювелирной компании «Бронницкий Ювелир», школы моделей IB-Models, школы макияжа Unimakeup Studio, фотостудии Triumph, студии вышивки «Адлин», а также бренда вышивального оборудования Barudan Russia. Организатор мероприятия – Russian Fashion Fair.

Вход свободный при онлайн-регистрации: https://russianfashionfair.timepad.ru/event/1042664/

Международный фестиваль моды M.I.F.F призван объединить дизайнеров из России и соседних стран для осуществления совместного вклада в развитие индустрии моды в наднациональном масштабе. Проект является коммуникационной платформой для дизайнеров, байеров, стилистов, аналитиков моды и других участников рынка. Основатель M.I.F.F - Каныкей Батырова, молодая бизнес леди из Бишкека (Киргизия), активно реализующая творческий и управленческий потенциал сразу в нескольких сферах деятельности. В прошлом успешный топ-менеджер, сегодня Каныкей руководит бизнес-проектами в области развития и личностного роста, женского предпринимательства, образования и индустрии моды и красоты. В 2020 году планируется расширить географию фестиваля M.I.F.F, и провести его в Бишкеке и Париже.