Расписание кутюрной Недели пополнилось тремя марками

Члены Палаты высокой моды утвердили кандидатуры новых участников кутюрной Недели, которая пройдет с 20 по 23 января.

В числе новых участников Жюли де Либран, ранее занимавшая пост креативного директора парижского дома Sonia Rykiel. В прошлом сезоне дизайнер уже представила дебютную кутюрную коллекцию, но вне официального расписания.

Также в Неделе haute couture примет участие дизайнер Рахул Мишра, который в течение последних пяти лет демонстрировал свои коллекции на парижской Неделе моды. И третьим новичком стала Иман Айисси, которая участвует в парижских показах прет-а-порте с 2013 года.

Кроме того, на кутюрной Неделе можно будет увидеть весенне-летние коллекции именитых марок: Aganovich, Guo Pei, Iris Van Herpen, Ralph & Russo, Ulyana Sergeenko, Zuhair Murad и, конечно же, Chanel, Dior, Givenchy, Schiaparelli и Jean Paul Gaultier.