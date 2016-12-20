Расписание мужской Недели моды в Париже

Организаторы Недели мужской моды в Париже опубликовали официальное расписание показов сезона осень-зима 2017/18.

Сразу после миланских показов мужских коллекций сезона осень-зима 2017/18 модный марафон продолжится в Париже. Здесь с 18 по 22 января можно будет увидеть, как дизайнеры и марки видят мужскую моду будущей зимы. Среди главных событий этих дней шоу Louis Vuitton, Givenchy, Balmain, Dior Homme, Valentino и других ведущих брендов. Полностью сетка показов выглядит так:

18 января, среда

Lucien Pellat Finet, Facetasm, Balenciaga, Icosae, Lemaire, Y/Project, Walter Van Beirendonck, Valentino, OAMC, Haider Ackermann

19 января, четверг

Issey Miyake Men, Off-White, Rick Owens, Andrea Crews, Louis Vuitton, Boris Bidjan Saberi, Kolor, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Pigalle Paris

20 января, пятница

Junya Watanabe Man, Maison Margiela, Ann Demeulemeester, Juun. J, 22/4_Hommes, Christian Dada, Cerruti, Comme des Garcons Homme Plus, Givenchy, Berluti

21 января, суббота

Sacai, AVOC, Etudes, Dior Homme, Wooyoungmi, Balmain, Henrik Vibskov, White Mountaineering, Hermes, Ami Alexandre Mattiussi

22 января, воскресенье

Officine Generale, Lanvin, agnes b., Sankuanz, Rynshu, Sean Suen, Paul Smith, Julien David, Thom Browne, Kenzo