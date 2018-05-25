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Неделя моды в Париже (946)
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Артем Кузелев

Расписание Недели мужской моды в Париже меняется

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  • 25 Мая 201810:57
Сюжеты: Неделя моды в Париже

Организаторы предстоящей Недели внесли значительные изменения в расписание показов.

На этот раз из расписания парижской Недели мужской моды (19-24 июня) выбыл люксовый бренд Berluti. Решение связано с уходом из марки креативного директора Хайдера Акерманна. К слову одноименная марка дизайнера тоже пропустит этот сезон и обойдется публикацией лукбука. Организаторы также предупреждают, что из летнего расписания выбывают марки Niuku, Julien David, Lemaire и Icosae.

Важными дебютами станут первые шоу Кима Джонса на посту креативного директора Dior Homme и Вирджила Абло на той же позиции в Louis Vuitton. Впервые в официальном расписании Недели мужской моды в Париже заявлены такие бренды, как Alyx, Mihara Yasuhiro, Undercover и CMMN SWDN.

Еще одно важное изменение Недели – расширение географии показов. Например, парижский дизайнер Кристель Коше решил презентовать новую коллекцию хоть и в рамках официального расписания, но в Марселе. Здесь же дебютирует мужская линейка бренда Jacquemus, но на следующий день после закрытия Недели.

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