Расписание Недели мужской моды в Париже меняется

Организаторы предстоящей Недели внесли значительные изменения в расписание показов.

На этот раз из расписания парижской Недели мужской моды (19-24 июня) выбыл люксовый бренд Berluti. Решение связано с уходом из марки креативного директора Хайдера Акерманна. К слову одноименная марка дизайнера тоже пропустит этот сезон и обойдется публикацией лукбука. Организаторы также предупреждают, что из летнего расписания выбывают марки Niuku, Julien David, Lemaire и Icosae.

Важными дебютами станут первые шоу Кима Джонса на посту креативного директора Dior Homme и Вирджила Абло на той же позиции в Louis Vuitton. Впервые в официальном расписании Недели мужской моды в Париже заявлены такие бренды, как Alyx, Mihara Yasuhiro, Undercover и CMMN SWDN.

Еще одно важное изменение Недели – расширение географии показов. Например, парижский дизайнер Кристель Коше решил презентовать новую коллекцию хоть и в рамках официального расписания, но в Марселе. Здесь же дебютирует мужская линейка бренда Jacquemus, но на следующий день после закрытия Недели.