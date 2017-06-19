Расписание Недели высокой моды в Париже

Официальный график показов кутюрных коллекций сезона осень-зима 2017/18 претерпел многочисленные изменения.

Федерация высокой моды и прет-а-порте наконец-то опубликовала обновленное расписание показов приближающейся Недели высокой моды. Шоу сезона осень-зима 2017/18 стартуют 2 июля и продлятся до 6 числа. Как отмечалось ранее, в качестве специальных гостей Недели haute couture станут марки A.F. Vandevorst, Azzaro, Proenza Schouler, Rodarte и Ronald van der Kemp. Более полное расписание выглядит так:

2 июля, воскресенье

Ronald van der Kemp, Proenza Schouler, Xuan, A.F. Vandevorst, Maurizio Galante, Adeline Andre, Rodarte, Galia Lahav, Guo Pei, Maison Rabih Kayrouz, Azzaro.

3 июля, понедельник

Schiaparelli, Iris van Herpen, Georges Hobeika, Christian Dior.

4 июля, вторник

Chanel, Alexis Mabille, Stephane Rolland, Julien Fournie, Ulyana Sergeenko, Giorgio Armani Prive, Alexandre Vauthier.

5 июля, среда

Maison Margiela, Franck Sorbier, Elie Saab, Yuima Nakazato, Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Zuhair Murad, Valentino, Fendi.

6 июля, четверг

Презентации коллекций высокого ювелирного искусства от ведущих домов моды.