Расписание Недели высокой моды в Париже

Официальный график показов кутюрных коллекций сезона осень-зима 2017/18 претерпел многочисленные изменения.
Федерация высокой моды и прет-а-порте наконец-то опубликовала обновленное расписание показов приближающейся Недели высокой моды. Шоу сезона осень-зима 2017/18 стартуют 2 июля и продлятся до 6 числа. Как отмечалось ранее, в качестве специальных гостей Недели haute couture станут марки A.F. Vandevorst, Azzaro, Proenza Schouler, Rodarte и Ronald van der Kemp. Более полное расписание выглядит так:
2 июля, воскресенье
Ronald van der Kemp, Proenza Schouler, Xuan, A.F. Vandevorst, Maurizio Galante, Adeline Andre, Rodarte, Galia Lahav, Guo Pei, Maison Rabih Kayrouz, Azzaro.
3 июля, понедельник
Schiaparelli, Iris van Herpen, Georges Hobeika, Christian Dior.
4 июля, вторник
Chanel, Alexis Mabille, Stephane Rolland, Julien Fournie, Ulyana Sergeenko, Giorgio Armani Prive, Alexandre Vauthier.
5 июля, среда
Maison Margiela, Franck Sorbier, Elie Saab, Yuima Nakazato, Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Zuhair Murad, Valentino, Fendi.
6 июля, четверг
Презентации коллекций высокого ювелирного искусства от ведущих домов моды.
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