Расписание Недели высокой моды. Весна, 2018

Организаторы Недели haute couture опубликовали официальное расписание показов сезона весна-лето 2018.

Очередная Неделя высокой моды пройдет в Париже с 22 по 25 января. Ведущие дома моды и дизайнеры представят здесь свои коллекции сезона весна-лето 2018. Больших сюрпризов не ожидается, однако заранее привлекают внимание показ Chanel, который займет 3,5 часа, презентация Ульяны Сергеенко на Вандомской площади и новички Недели haute couture – парни из американской марки Proenza Schouler. Полностью расписание выглядит так:

22 января, понедельник

Schiaparelli, Iris van Herpen, Georges Hobeika, Christian Dior, Proenza Schouler, Ralph & Russo, Antonio Grimaldi, Giambattista Valli, Yuima Nakazato

23 января, вторник

Chanel, Alexis Mabille, Stephane Rolland, Julien Fournie, Ulyana Sergeenko, Giorgio Armani Prive, Alexander Vauthier, Givenchy

24 января, среда

Maison Margiela, Franck Sorbier, Elie Saab, Galia Lahav, Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Zuhair Murad, Valentino, Azzaro Couture, Guo Pei

25 января, четверг

Ronald van der Kemp, Hyun Mi Nielsen, A.F. Vandevorst, Maison Rabih Kayrouz, Christophe Josse, Xuan