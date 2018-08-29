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Неделя моды в Париже (985)
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Артем Кузелев

Расписание парижской Недели расширяется

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  • 29 Августа 201814:28
Сюжеты: Неделя моды в Париже

Среди подтвержденных показов предстоящей Недели моды в Париже появилось новое имя – марка Marques’Almeida.

Официальное расписание парижской Недели моды продолжает изменяться. На этот раз организаторы местных показов сообщили, что в сентябре здесь можно будет увидеть шоу британского бренда Marques’Almeida. Ранее марка презентовала новые коллекции в Лондоне, однако релиз образов сезона весна-лето 2019 состоится во французской столице.

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