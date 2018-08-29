Расписание парижской Недели расширяется

Среди подтвержденных показов предстоящей Недели моды в Париже появилось новое имя – марка Marques’Almeida.

Официальное расписание парижской Недели моды продолжает изменяться. На этот раз организаторы местных показов сообщили, что в сентябре здесь можно будет увидеть шоу британского бренда Marques’Almeida. Ранее марка презентовала новые коллекции в Лондоне, однако релиз образов сезона весна-лето 2019 состоится во французской столице.