Расписание показов Futurum Moscow

Музей Москвы и Национальная палата моды опубликовали расписание показов мероприятия, которое состоится 20 октября 2019 года. Похоже, что день будет очень ярким и насыщенным.
Полный график выглядит так:
15.00 – RAKSHAMASHA by Marria Roslova
15.20 – Alina Gritsaeva
15.40 – Shuum
16.00 – Amplituda
16.20 – Ockam
16.40 – Farfalla
17.00 – Yana Egrashina
17.20 – Lala Laguna
17.40 – Velinask
18.00 – «Сокол Ясный»
18.20 – Tsch
18.40 – It's Personal
19.00 – Selfetude
19.20 – Regina Zaripova
19.40 – o5o
20.00 – Natasha Timofeeva
20.20 – IGO×ANTQ
20.40 – Yulia Ten & Notmysize
21.00 – Vereja
21.20 – Onoma:
21.40 – ВАНЯ борисовна
22.00 – Yana Gilvichyute
22.20 – No Diploma Architecture
Место: Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2
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