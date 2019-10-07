Расписание показов Futurum Moscow

Музей Москвы и Национальная палата моды опубликовали расписание показов мероприятия, которое состоится 20 октября 2019 года. Похоже, что день будет очень ярким и насыщенным.

Полный график выглядит так:

15.00 – RAKSHAMASHA by Marria Roslova

15.20 – Alina Gritsaeva

15.40 – Shuum

16.00 – Amplituda

16.20 – Ockam

16.40 – Farfalla

17.00 – Yana Egrashina

17.20 – Lala Laguna

17.40 – Velinask

18.00 – «Сокол Ясный»

18.20 – Tsch

18.40 – It's Personal

19.00 – Selfetude

19.20 – Regina Zaripova

19.40 – o5o

20.00 – Natasha Timofeeva

20.20 – IGO×ANTQ

20.40 – Yulia Ten & Notmysize

21.00 – Vereja

21.20 – Onoma:

21.40 – ВАНЯ борисовна

22.00 – Yana Gilvichyute

22.20 – No Diploma Architecture

Место: Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2