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Матвейчук Ольга Олеговна

Распродажа весенне-летней коллекции в магазинах Deichmann

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  • 26 Июля 201812:10
Сюжеты: Deichmann

Во всех 28 российских магазинах Deichmann, бренда обуви и аксессуаров номер 1 в Европе, началась распродажа со скидками до 50% на модели женской, мужской и детской обуви из весенне-летних коллекций.

Также действует специальная акция – при покупке двух пар обуви, участвующих в распродаже, дополнительная скидка 50% на вторую пару, а трех пар – одна из них бесплатно!

В акции участвуют более 1000 моделей, а цены начинаются от 279 руб. за детские флип-флопы и доходят до 3109 руб. за женские ботинки из натуральной кожи.

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