Расставание Рафа Симонса и Calvin Klein. Почему?

После новости об увольнении Рафа Симонса наблюдатели ситуации задались вопросом: «Что же дальше?»

Расставание с Рафом Симонсом может повлечь за собой очень неожиданные для американской марки последствия. Встав на пусть глобальных перемен и тут же лишившись дизайнера такой величины, Calvin Klein очень рискует. Хотя в последнее время дела бренда и так шли не совсем хорошо.

Итак, в 6:17 вечера в пятницу Calvin Klein Inc. разослала краткий пресс-релиз, в котором объявила, что компания и Симонс решили досрочно (за восемь месяцев до окончания срока его действия) расторгнуть контракт, при этом отдельно подчеркивалось, что стороны расстаются полюбовно. В качестве причины такого решения называлась разница в видении будущего бренда. Также марка заявила об отмене показа новой коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке в феврале будущего года.

За время, которое марка Calvin Klein находилась под руководством Рафа Симонса, материнская компания PVH Corp. инвестировала в ее перезагрузку от 60 до 70 миллионов долларов. За эти 28 месяцев бренд сменил имя на Calvin Klein 205W39NYC, а также увеличил количество выходов на показах с 20-25 до примерно 40. Однако эксперимент Симонса провалился: Calvin Klein, ранее ориентированная на оптовую торговлю, не смогла быстро перестроиться на более личный и роскошный способ работы. Коллекции, создаваемые дизайнером, оказались для компании «слишком модными».

При этом многие эксперты отмечают, что союз Симонса и CK с самого начала казался наивным, – компания заключила слишком большую сделку с бывшим креативным директором Dior. В Calvin Klein Рафа наделили слишком большими возможностями и свободами, его реформы оказались быстрыми и решительными, а где-то и не очень обдуманными: от ренейма до увольнения ключевых сотрудников. Разогнавшись, локомотив Calvin Klein сошел с рельсов.

Однако у этого двухлетнего сотрудничества было и несколько ярких пятен, а в первом ряду на шоу марки можно было видеть таких мировых знаменитостей, как Гвинет Пэлтроу, Брук Шилдс, Джулианна Мур, Сара Джессика Паркер, София Коппола, Николь Кидман, Марго Робби, Синди Кроуфорд и другие. При этом бренд был у всех на слуху, а его новых коллекций – да и рекламных кампаний! – ждали с нетерпением. Наряд марки даже появился на торжественной церемонии вручения кинонаград «Оскар», его выбрала одна из победительниц – Сирша Ронан. В эти же два года бренд получил несколько авторитетных наград модной индустрии, а Раф был дважды назван жюри CFDA «Дизайнером женской одежды года». Марка стартовала с масштабной коллаборацией с Фондом Энди Уорхола, а ее стиль стал более современным, чистым и четким.

Новость была опубликована лишь в пятницу, и представители Симонса еще не делали заявлений. Кроме того, пока что не известно о планах дизайнера. Планы Calvin Klein обещают раскрыть в самое ближайшее время.