Равшана Куркова и Александр Петров в объективе оператора культового сериала "Молодой Папа"

Известные российские актеры Равшана Куркова и Александр Петров приняли участие в новой глобальной кампании MARTINIPLAYWITHTIME и съемках ролика, авторами которых стали режиссер Отем Де Уайлд и оператор Лука Бигацци. Видео, снятое в лучших традициях итальянского кинематографа, объединило на съемочной площадке друзей MARTINI из Европы, США и России.

Действие бренд-фильма MARTINI «PLAY WITH TIME» разворачивается на фоне типичного римского пейзажа под звуки итальянского джаза «Viaconme» в исполнении Паоло Конте. Главная героиня, молодая девушка по имени Верде (американская модель Мэдисон Ритлэнд), ведет зрителей по бурлящим улицам Вечного города. В ритме танца, поставленного обладателем премии Grammy Райаном Хеффингтоном, Верде собирает друзей на вечерний аперитив, чтобы разделить с ними ценные мгновения, наполненные ощущением полноты жизни. В кадре собраны воедино типичные итальянские реалии: древние мостовые античных площадей, винтажные скутеры Vespa, ароматные антипасти и аперитивный коктейль MARTINI&Tonic, приготовленный в кадре одним из лучших бартендеров мира Симоне Капорале.

Равшана Куркова, актриса: «Я давно дружу с командой MARTINI. Мне очень близка философия «PLAY WITH TIME»: наша жизнь состоит из приятных моментов рядом с близкими и друзями, нужно наслаждаться каждым из них! В этот раз мне выпала уникальная возможность поработать с фантастической командой профессионалов. На съемочной площаке чувствовалась невероятная концентрация энергии и таланта!».

Над видео работали обладательница многочисленных международных премий голливудский режиссер и фотограф Отем Де Уайлд и оператор Лука Бигацци, известный своей работой над культовым сериалом «Молодой Папа» и получившим огромное количество номинаций и наград фильмом «La Grande Belezza» («Великая красота»).

Александр Петров, актер: «Совсем недавно я загадал желание сняться в Риме и не думал, что оно сбудется так скоро! Я получил огромное удовольствие. Не смотря на то, что героев было много, у каждого была возможность в полной мере проявить себя и немножко похулиганить. Это был чистый кайф!».

Вместе с российскими актерами Равшаной Курковой и Александром Петровым в съемках принимали участие экс-пилотФормулы-1 Сьюзи Вольфф, французская фэшн-блогер Камиль Шарьер и другие.