Райан Мерфи снимет сериал о Рое Холстоне

Неутомимый режиссер станет автором проекта Netflix о дизайнере Рое Холстоне.

Создатель таких хитов, как «Хор», «Американская история ужасов», «Американская история преступлений», «Обыкновенное сердце» и «Поза» сообщил о том, что готов приступить к новому проекту. Заказчиком режиссера стала компания Netflix, заинтересовавшаяся идеей сериала о культовом дизайнере Рое Холстоне. Главную роль в шоу сыграет Юэн Макгрегор.

Кроме того, Мерфи поделился с журналом Time о длительном сотрудничестве с Netflix, которое выльется в адаптацию мюзикла «Выпускной» с Мерил Стрип и Николь Кидман, десятисерийную документалку об Энди Уорхоле, биографию Марлен Дитрих с Джессикой Лэнг и шоу «Секретная любовь» о лесбийской паре.