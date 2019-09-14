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Артем Кузелев

Райан Мерфи снимет сериал о Рое Холстоне

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  • 14 Сентября 201912:04

Неутомимый режиссер станет автором проекта Netflix о дизайнере Рое Холстоне.

Создатель таких хитов, как «Хор», «Американская история ужасов», «Американская история преступлений», «Обыкновенное сердце» и «Поза» сообщил о том, что готов приступить к новому проекту. Заказчиком режиссера стала компания Netflix, заинтересовавшаяся идеей сериала о культовом дизайнере Рое Холстоне. Главную роль в шоу сыграет Юэн Макгрегор.

Кроме того, Мерфи поделился с журналом Time о длительном сотрудничестве с Netflix, которое выльется в адаптацию мюзикла «Выпускной» с Мерил Стрип и Николь Кидман, десятисерийную документалку об Энди Уорхоле, биографию Марлен Дитрих с Джессикой Лэнг и шоу «Секретная любовь» о лесбийской паре.

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