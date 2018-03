Размышления IVANOVA о свободе и несовершенстве на подиуме Недели Моды

13 марта 2018 года в Манеже состоялся показ коллекции бренда IVANOVA сезона осень/зима 2018/19 «Please be free not perfect».

В англоязычной версии названия коллекции дизайнер Юлия Иванова заложила некую игру смыслов при переводе, оставляя каждому право на собственное понимание.​Свобода и творчество для героини коллекции IVANOVA сезона FW 2018/19 – образ жизни, которая полна взлетов и падений, увлечений и разочарований; а мода – не просто переосмысление рекомендации модного глянца или интерпретаций трендов дизайнерами, а осознанный выбор. Подлинная свобода начинается там, где человек научается быть свободным в себе самом, управлять своей природой и использовать каждую минуту собственной жизни с любовью к ней.

Коллекция FW 2018/19 «Please be free not perfect» гармонично объединила вещи делового гардероба с универсальными комплектами и одеждой для гламурных вечеринок.

Героиня коллекции IVANOVA постоянно движется вперед, стремясь быть лучше себя вчерашней. Образы из коллекции играют в классику черного как неизменно органичного любой обстановке дня или ночи, работы или отдыха. Будучи визуально многослойными, комплекты остаются свободными от обстоятельств, подстраиваясь лишь под настроение своей владелицы. И если доминирующий черный придает завершенность каждому образу и всей палитре коллекции, то цветовые акценты появляются подобно жизненным переживаниям, эмоциям и страстям. В этой комбинации цветов создается игра, при которой одно приобретает качества другого, и черный становится фоном для легкой «grain de folie», которая к лицу весьма умной особе, или странности, которую может вынести исключительно та, кто отлично владеет собой.

Дизайнер использует жесткие ткани, способные держать форму и создавать объемы. Традиционно прибегая к графично - четким силуэтам в крое брюк и жакетов, платьев - рубашек и юбок, Юлия Иванова экспериментирует со сложными линиями низа и съемными элементами декора. Одновременно с этим строгая геометрия смягчается пластичностью трикотажа и мягкой шерсти; шелка и бархата, богатством ручной вышивки. Аксессуарный ряд коллекции был представлен неожиданными головными уборами, разработанными брендом Lia Gureeva для коллекции IVANOVA «Please be free not perfect».

Музыкальное настроение показа было создано популярной европейской группой «Mozart Heroes», сочетающей в исполнении прекрасные классические мелодии с грубыми рок - риффами.

Вместе с профессиональными моделями уверенно и с улыбкой прошлись по подиуму две звезды советского кинематографа – Светлана Аманова и Елена Радзинская, жизненные пути и мироощущение которых полностью совпадают с настроением и концептом коллекции.

Светлана Аманова, жизнь которой сегодня протекает между съемочной площадкой и сценой Малого театра, с радостью приняла предложение дизайнера, Юлии Ивановой, и в какой - то мере открыла себя в новой ипостаси:

«Несмотря на огромный опыт публичных выходов и на «привычку» к зрительскому вниманию, пройтись по подиуму не так легко! На сцене театра актер защищен словами, ролью, а в ситуации показа это сиюминутный образ, который ты должен очень очень быстро прожить, прочувствав вещи, которые ты надеваешь, как слова собственной роли...И у тебя есть только ты сам, пластика тела, мимика и настроение и нет возможности донести до зрителя что - то словом. Но этот опыт стал для меня безмерно интересным! Юлия очень верно и корректно подобрала для меня образ, на мой взгляд, очень гармоничный. И идя по подиуму, я в очередной раз осознала, что значит то самое разнообразие жизни – когда присутствовавшие на показе Егор и Вячеслав Михайлович Зайцевы очень искренне улыбались и поддерживали мой выход аплодисментами. Ведь до этого момента я также сидела на их месте на показах дизайнеров как зритель, находясь по ту сторону подиума. А когда тебе и дизайнеру аплодирует мэтр – это дорогого стоит...»



Елена Радзинская – писательница, общественный деятель, руководитель и продюсер проекта «Мы все из одной глины», созданного для помощи особенным людям, их социальной адаптации в обществе. Участие Елены в показе для нее самой и для актеров из спектакля «Мы все из одной глины», присутствовавших в Манеже в качестве гостей, лишь стало снова воодушевляющим подтверждением, что мы все люди, созданные Богом из «одной глины», и нет между нами никаких принципиальных различий ни по какому принципу. «Для меня свобода – как раз то самое настроение, которое есть в Юлиной коллекции – движение вперед и постоянные перемены. Это очень просто и сложно одновременно – каждый день побеждать что – то в себе, изменять тем самым что-то в тех, кто рядом. Как и мы в нашем проекте – пытаемся победить два вида аутизма: аутизм особых ребят, которые хотят дружить, любить, общаться, но не могут, и аутизм здоровых людей, которые все это могут, но... Не хотят. Свобода – не в идеальности и совершенстве, а в том, что ты понимаешь, что мы все вместе действительно всё можем, ведь нас лепили из одной глины!» - прокомментировала после показа Елена Радзинская.