Реалити-шоу Next in Fashion стартует на Netflix в этом месяце

Создатели нового реалити сообщили, что его премьера состоится 29 января.

Новый проект Netflix может похвастать по-настоящему звездный состав, который будет вполне успешно конкурировать с кастом похожего шоу Making the Cut, выходящего на Amazon. На роли ведущих были приглашены один из бывших ведущих шоу Queer Eye Тан Франс и икона стиля Алекса Чанг. Кроме того, в реалити примут участие голливудская стилистка Элизабет Стюарт, блогерша и глава направления «Мода» в Instagram Ева Чен, а также директор по глобальным закупкам Net-a-Porter Элизабет фон дер Гольц, которые станут членами жюри.

Что касается самого проекта, то он будет представлять собой соревнование молодые дизайнеры. Победитель шоу получит приз в размере 250 000 долларов и шанс представить свою коллекцию на онлайн-площадке Net-a-Porter.