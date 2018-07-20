realitytelling от Peuterey

Мода сегодня превратилась в фикцию: притворство, хвастовство и бессмысленное стремление выразить богатство и статус бездушными предметами одежды. И очень часто сенсационное и диковинное при дневном свете оказывается пустым и бесполезным.

Peuterey требует перемен!

Бренд заявляет о том, что дизайн одежды должен начинаться с оценки ее функциональности и призывает к новому реализму, когда дизайн одежды стоит на службе у клиентов, а не наоборот.

«Мы заявляем, что одежда может быть функциональной, универсальной и адаптируемой, как униформа, - для людей, которые думают, мечтают, творят». Униформа – не синоним однообразия, а символ доступности и практичности. Вещи, которые выдвигают людей на первый план».

При создании своих коллекций Peuterey придерживаются стратегии #realitytelling. Суть её заключается в том, чтобы следовать трём основным принципам: правда, честность и целеустремлённость.

Глобальная рекламная кампания Осень-Зима 2018 является новым пазлом стратегии. На съемочной площадке, которой выступили улицы Нью-Йорка, встретились фотограф Алессио Бони, креативная команда, состоящая из Джованни Бьянко и Том Ван Дорпа, и модели Бен Аллен и Аманда Веллиш.

Кампания фокусируется на городском приключении в Нью-Йорке. Повествование имеет кинематографический тон и сочетает черно-белые портреты моделей с урбанистическими пейзажами.