Red Carpet: Гостьи премии Billboard Music Awards 2019

В первый майский вечер в Лас-Вегасе прошло одно из самых знаковых событий музыкальной индустрии.

Первого мая в Лас-Вегасе состоялась ежегодная церемония награждения музыкальной премии Billboard. В этот вечер роскошный зал Grand Garden Arena собрал самых именитых музыкантов, актеров и звезд шоу-бизнеса, которые блистали на красной дорожке лучшими нарядами. Среди гсотей мероприятия были замечены Тейлор Свифт, Карди Би, Оливия Уайлд, Приянка Чопра, Ева Лонгория и другие знаменитости. Главным событием церемонии стало выступление Мадонны с новой композицией в окружении собственных голограмм.