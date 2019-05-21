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Артем Кузелев

Red Carpet: Гостьи премии Trophee Chopard

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  • 21 Мая 201917:42
Сюжеты: Каннский кинофестиваль, Red Carpet

В Каннах швейцарский ювелирный дом вручил награды молодым талантам в области кинематографа.

С 2001 года в программе Каннского кинофестиваля ежегодно значится еще одно важное событие. Каролина Шойфле и ювелирный дом Chopard чествуют молодые дарования в кинематографе. На этот раз среди гостей торжественной церемонии Trophee Chopard можно было увидеть Наталью Водянову, Эль Фэннинг, Леа Сейду, Хлое Севиньи и других знаменитостей.

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