Red Carpet: Гостьи ужина amfAR 2019

В рамках 72-го Каннского кинофестиваля состоялся традиционный торжественный вечер, посвященный борьбе со СПИДом.

Каждый год настоящим украшением финала Каннского кинофестиваля становится это благотворительное мероприятие. Гала-ужин amfAR проходит на мысе Антиб в интерьерах роскошного Hotel du Cap-Eden-Roc. По традиции мероприятие собирает средства на борьбу с проблемой ВИЧ и СПИДа. Как обычно, на красной дорожке вечера блистают знаменитости из мира моды, кино, спорта и шоу-бизнеса.