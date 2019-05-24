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Артем Кузелев

Red Carpet: Гостьи ужина amfAR 2019

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  • 24 Мая 201922:28
Сюжеты: Red Carpet, Каннский кинофестиваль

В рамках 72-го Каннского кинофестиваля состоялся традиционный торжественный вечер, посвященный борьбе со СПИДом.

Каждый год настоящим украшением финала Каннского кинофестиваля становится это благотворительное мероприятие. Гала-ужин amfAR проходит на мысе Антиб в интерьерах роскошного Hotel du Cap-Eden-Roc. По традиции мероприятие собирает средства на борьбу с проблемой ВИЧ и СПИДа. Как обычно, на красной дорожке вечера блистают знаменитости из мира моды, кино, спорта и шоу-бизнеса.

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