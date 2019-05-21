Red Carpet: Гостьи вечеринки Chopard Love Night

В рамках Каннского кинофестиваля швейцарский ювелирный дом провел закрытый гала-вечер для своих звездных друзей.

Сразу после премьеры нового фильма Педро Альмодовара «Боль и слава» гости 72-го Каннского кинофестиваля отправились на закрытое мероприятие Chopard Love Night. Декорации вечеринки были выполнены из живых цветов, на фоне которых роскошные наряды гостей выделялись блеском пайеток, шелка и атласа. Среди звездных гостей гала-вечера особенно выделялась юная Эль Фэннинг, которая в этом году является и членом жюри фестиваля.