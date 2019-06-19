Red Carpet: Гостьи закрытия фестиваля «Кинотавр»

В минувшее воскресенье торжественной церемонией в Сочи завершились показы юбилейного кинофестиваля.

Традиционно пышная церемония закрытия «Кинотавра» собирает огромное количество знаменитостей. На этот раз на красной ковровой дорожке в сказочно красивых нарядах блистали Анна Чиповская, Светлана Устинова, Равшана Куркова, Любовь Толкалина и другие звезды российского кино. К слову, актриса Виктория Толстоганова получила приз фестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Выше неба».