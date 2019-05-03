Red Carpet: Гостьи закрытия ММКФ 2019

Главным модным событием прошлой недели в столице стала церемония закрытия Московского международного кинофестиваля.

В минувший четверг весь свет Москвы съехался в театр «Россия», чтобы попрощаться с 41-м Московским международным кинофестивалем. Красная ковровая дорожка церемонии блистала бриллиантами, стразами и пайетками. На торжестве присутствовали Марина Александрова, Алена Чехова, Кристина Асмус, Алла Вербер и другие столичные красавицы.