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Артем Кузелев

Red Carpet: Гостьи закрытия ММКФ 2019

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  • 03 Мая 201910:37
Сюжеты: ММКФ

Главным модным событием прошлой недели в столице стала церемония закрытия Московского международного кинофестиваля.

В минувший четверг весь свет Москвы съехался в театр «Россия», чтобы попрощаться с 41-м Московским международным кинофестивалем. Красная ковровая дорожка церемонии блистала бриллиантами, стразами и пайетками. На торжестве присутствовали Марина Александрова, Алена Чехова, Кристина Асмус, Алла Вербер и другие столичные красавицы.

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