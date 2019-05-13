Red Carpet: Гости бала Christian Dior

Парижский дом моды устроил торжественный бал в роскошном дворце Лабиа в Венеции.

Венецианская биеннале – самое модное событие месяца, объединяющее множество других мероприятий. Одним из них стал бал, устроенный домом Dior в честь 20-леия фонда Venetian Heritage, сохраняющего культурное и историческое наследие Венеции. Торжество прошло в барочных интерьерах палаццо Лабиа и собрало множество звездных гостей.