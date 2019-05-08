Red Carpet: Гости бала Met Gala 2019

На этот раз красная дорожка мероприятия сверкала нарочитой безвкусицей и гротеском.

В нью-йоркском Метрополитен-музее открылась выставка «Кэмп: заметки о моде». Проект Института костюма посвящен эстетике кэмпа, которая связана с безвкусицей, гротеском, вычурностью, иронией и чрезмерностью. По традиции начало работе выставке дал бал Met Gala – одно из самых значимых модных событий года. Открылось мероприятие с небольшого перформанса Леди Гага, которая пришла на торжество в нескольких нарядах от Брэндона Максвела. Далее по красной дорожке прошли звезды моды, киноиндустрии и телевидения, шоу-бизнеса и спорта. Большинство гостей прибыли на бал в нарядах, отвечающих главной теме мероприятия, однако нашлись и те, кто поскромничал. Королевой вечеринки единодушно назвали Кэти Перри, нарядившуюся роскошной люстрой.