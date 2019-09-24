Red Carpet: Гости церемонии Emmy 2019

В минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе вручили телевизионный «Оскар».

71-я церемония награждения Emmy прошла в прошлое воскресенье в лос-анджелесском Театре Microsoft. Лучшим драматическим сериалом жюри снова назвали «Игру престолов». Лучший комедийный сериал – «Дрянь». Лучший мини-сериал – «Чернобыль». «Лучшим телефильмом» был признан экспериментальный выход «Черного зеркало» – «Брандашмыг».

Приз в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» ушел Джоди Комер за роль в «Убивая Еву». Лучшей комедийной актрисой назвали Фиби Уоллер Бридж за работу в сериале «Дрянь». Обладателем статуэтки в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» стал Билли Портер за сериал «Поза». Питера Динклейджа наградили в категории «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале» за его персонажа Тириона Ланнистера в «Игре престолов».

В итоге канал HBO собрал 34 награды, Netflix – 27 и Amazon – 15.