Red Carpet: Гости церемонии «Оскар 2020»

В воскресенье в Лос-Анджелесе киноакадемики раздавали самые престижные кинематографические награды. Лучшим фильмом в этом году был выбран «Паразиты», лучшим актером назвали Хоакина феникса, а лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер.
Полный список «Оскар 2020" выглядит так:
Лучший фильм – «Паразиты»
Лучший актер – Хоакин Феникс, «Джокер»
Лучшая актриса – Рене Зеллвегер, «Джуди»
Лучший актер второго плана – Брэд Питт, «Однажды в Голливуде»
Лучшая актриса второго плана – Лора Дерн, «Брачная история»
Лучший режиссер – Бонг Джун Хо, «Паразиты»
Лучший оригинальный сценарий – Бонг Джун Хо и Хань Джин Вон, «Паразиты»
Лучший адаптированный сценарий – Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо»
Лучшая кинематография – Роджер Дикинс, «1917»
Лучший монтаж – Майкл МакКускер и Эндрю Бакленд, «Форд в Феррари»
Лучший дизайн костюмов – Жаклин Дарран, «Маленькие женщины»
Лучший грим и прически – Казу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер, «Скандал»
Лучший саундтрек – «Рокетмэн»
Лучший зарубежный художественный фильм – «Паразиты» (Южная Корея)
Лучший документальный фильм – «Американская фабрика»
Лучший документальный фильм (короткий метр) – «Учимся кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если вы девушка)»
Лучший анимационный фильм – «История игрушек 4»
Лучший короткометражный фильм (анимация) – «Любовь к волосам»
Лучший короткометражный фильм – «Соседское окно»
Лучший дизайн-продакш – Барбара Линг и Нэнси Хей, «Однажды в Голливуде»
Лучшей звук – Дональд Сильвестр, «Форд в Феррари»
Лучшие визуальные эффекты – «1917»
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