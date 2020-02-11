Red Carpet: Гости церемонии «Оскар 2020»

В воскресенье в Лос-Анджелесе киноакадемики раздавали самые престижные кинематографические награды. Лучшим фильмом в этом году был выбран «Паразиты», лучшим актером назвали Хоакина феникса, а лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер.

Полный список «Оскар 2020" выглядит так:

Лучший фильм – «Паразиты»

Лучший актер – Хоакин Феникс, «Джокер»

Лучшая актриса – Рене Зеллвегер, «Джуди»

Лучший актер второго плана – Брэд Питт, «Однажды в Голливуде»

Лучшая актриса второго плана – Лора Дерн, «Брачная история»

Лучший режиссер – Бонг Джун Хо, «Паразиты»

Лучший оригинальный сценарий – Бонг Джун Хо и Хань Джин Вон, «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий – Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо»

Лучшая кинематография – Роджер Дикинс, «1917»

Лучший монтаж – Майкл МакКускер и Эндрю Бакленд, «Форд в Феррари»

Лучший дизайн костюмов – Жаклин Дарран, «Маленькие женщины»

Лучший грим и прически – Казу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер, «Скандал»

Лучший саундтрек – «Рокетмэн»

Лучший зарубежный художественный фильм – «Паразиты» (Южная Корея)

Лучший документальный фильм – «Американская фабрика»

Лучший документальный фильм (короткий метр) – «Учимся кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если вы девушка)»

Лучший анимационный фильм – «История игрушек 4»

Лучший короткометражный фильм (анимация) – «Любовь к волосам»

Лучший короткометражный фильм – «Соседское окно»

Лучший дизайн-продакш – Барбара Линг и Нэнси Хей, «Однажды в Голливуде»

Лучшей звук – Дональд Сильвестр, «Форд в Феррари»

Лучшие визуальные эффекты – «1917»