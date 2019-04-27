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Артем Кузелев

Red Carpet: Гости церемонии Time 100 Gala

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  • 27 Апреля 201911:19

В Нью-Йорке состоялся ежегодный ужин, во время которого журнал Time чествует самых успешных и влиятельных.

Редакция американского журнала Time опубликовала свой список ста самых успешных и влиятельных персон в разных сферах деятельности. По традиции рейтинг был представлен на торжественной церемонии в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Как всегда, мероприятие собрало целые созвездия знаменитостей мира моды, шоу-бизнеса, кинематографа и других отраслей. Перед тем как попасть в зал, гости в лучших нарядах позировали для фотографов.

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