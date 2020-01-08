Red Carpet: Гости церемонии вручения премии «Золотой глобус»

На днях в Лос-Анджелесе в 77-й раз вручали статуэтки кинопремии «Золотой глобус». В этом году результаты церемонии не стали сюрпризом.
Лучшим режиссером был назван Сэм Мендес с фильмом «1917». «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино получил несколько наград в разных категориях. Хоакина Феникса наградили за лучшую мужскую драматическую роль за работу в «Джокере». Такая же награда за женскую роль досталась Рене Зеллвегер за байопик Джуди Гарланд «Джуди».
Полностью список победителей выглядит так:
Лучший драматический фильм: «1917»
Лучшая комедия или мюзикл: «Однажды в... Голливуде»
Лучшая актриса в драматическом фильме: Рене Зеллвегер, «Джуди»
Лучший актер в драматическом фильме: Хоакин Феникс, «Джокер»
Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Аквафина, «Прощание»
Лучший актер в комедии или мюзикле: Тэрон Эджертон, «Рокетмен»
Лучший актер второго плана: Брэд Питт, «Однажды в... Голливуде»
Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн, «Брачная история»
Лучший режиссер: Сэм Мендес, «1917»
Лучший сценарий: «Однажды в... Голливуде»
Лучший анимационный фильм: «Потерянное звено»
Лучший зарубежный фильм: «Паразиты»
Лучшая музыка: (I’m Gonna) Love Me Again, «Рокетмен»
Лучший драматический сериал: «Наследники»
Лучший комедийный сериал: «Дрянь»
Лучший телефильм или мини-сериал: «Чернобыль»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале: Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале: Рассел Кроу, «Самый громкий голос»
Лучшая актриса в драматическом сериале: Оливия Колман, «Корона»
Лучший актер в драматическом сериале: Брайан Кокс, «Наследники»
Лучшая актриса в комедийном сериале: Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
Лучший актер в комедийном сериале: Рами Юссеф, «Рами»
Лучшая актриса второго плана (ТВ): Патриша Аркетт, «Притворство»
Лучший актер второго плана (ТВ): Стеллан Скарсгард, «Чернобыль»
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