Red Carpet: Гости церемонии вручения премии «Золотой глобус»

На днях в Лос-Анджелесе в 77-й раз вручали статуэтки кинопремии «Золотой глобус». В этом году результаты церемонии не стали сюрпризом.

Лучшим режиссером был назван Сэм Мендес с фильмом «1917». «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино получил несколько наград в разных категориях. Хоакина Феникса наградили за лучшую мужскую драматическую роль за работу в «Джокере». Такая же награда за женскую роль досталась Рене Зеллвегер за байопик Джуди Гарланд «Джуди».

Полностью список победителей выглядит так:

Лучший драматический фильм: «1917»

Лучшая комедия или мюзикл: «Однажды в... Голливуде»

Лучшая актриса в драматическом фильме: Рене Зеллвегер, «Джуди»

Лучший актер в драматическом фильме: Хоакин Феникс, «Джокер»

Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Аквафина, «Прощание»

Лучший актер в комедии или мюзикле: Тэрон Эджертон, «Рокетмен»

Лучший актер второго плана: Брэд Питт, «Однажды в... Голливуде»

Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн, «Брачная история»

Лучший режиссер: Сэм Мендес, «1917»

Лучший сценарий: «Однажды в... Голливуде»

Лучший анимационный фильм: «Потерянное звено»

Лучший зарубежный фильм: «Паразиты»

Лучшая музыка: (I’m Gonna) Love Me Again, «Рокетмен»

Лучший драматический сериал: «Наследники»

Лучший комедийный сериал: «Дрянь»

Лучший телефильм или мини-сериал: «Чернобыль»

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале: Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»

Лучший актер в телефильме или мини-сериале: Рассел Кроу, «Самый громкий голос»

Лучшая актриса в драматическом сериале: Оливия Колман, «Корона»

Лучший актер в драматическом сериале: Брайан Кокс, «Наследники»

Лучшая актриса в комедийном сериале: Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»

Лучший актер в комедийном сериале: Рами Юссеф, «Рами»

Лучшая актриса второго плана (ТВ): Патриша Аркетт, «Притворство»

Лучший актер второго плана (ТВ): Стеллан Скарсгард, «Чернобыль»