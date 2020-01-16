Red Carpet: Гости церемония вручения наград Critics Choice Awards

В минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе состоялась 25-я церемония награждения кинопремии «Выбор критиков».

Фаворитом кинокритиков на этот раз стал Квентин Тарантино с фильмом «Однажды в... Голливуде». Режиссер получил награду за лучший фильм, за лучший сценарий, лучшую работу художника-постановщика и лучшую мужскую роль второго плана – Брэд Питт.

Приз за лучшую мужскую роль забрал Хоакин Феникс за работу в «Джокере». Лучшей актрисой кинокритики назвали Рене Зеллвегер за роль в байопике голливудской звезды Джуди Гарленд «Джуди».

Южнокорейский фильм «Паразиты» стала лучшим фильмом на иностранном языке, лучшей комедией – «Меня зовут Долемайт», хоррором – «Мы».