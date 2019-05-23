Red Carpet: Гости Chopard The Gentlemen’s Evening

Ювелирный дом Chopard, являющийся главным спонсором Каннского кинофестиваля, провел на Лазурном побережье еще один гала-ужин.

Во вторник вечером, сразу после премьеры новой картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», знаменитости отправили на гала-ужин, устроенный маркой Chopard. На этот раз швейцарский ювелирный дом чествовал истинных джентльменов мира кинематографа. На вечеринку Chopard The Gentlemen’s Evening приехали звезды первой величины, среди которых объективы фотографов заметили Каролину Куркову, Адриану Лима, Хлое Севиньи и других знаменитостей.