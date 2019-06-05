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Артем Кузелев

Red Carpet: Гости ежегодной церемонии CFDA Award

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  • 05 Июня 201917:59
Сюжеты: CFDA, Red Carpet

В понедельник Совет модных дизайнеров Америки наградил самых талантливых профессионалов модной индустрии.

В Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония вручения премий Американского совета модных дизайнеров. В этом году награды удостоились Рик Оуэнс (Мужская одежда), Майк Амири, Вирджил Абло  с маркой Off-White, Керри Джин Реймонд и Том Браун. Лучшим дизайнером женской одежды назван Брэндон Максвелл, а лучшими дизайнерами аксессуаров – Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

Почетные премии CFDA достались Саре Бертон, Дженнифер Лопес, Карин Ройтфельд, Линн Йегер и Эйлин Фишер.

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